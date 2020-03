Jetzt teilen:

Fernwald (lew). Fußball gespielt werden kann beim Hessenligisten FSV Fernwald derzeit nicht, das heißt aber nicht, dass man sich nicht schon Gedanken um den Kader der kommenden Saison macht. Und so hat der Club nun in Sachen Neuverpflichtung weitere Nägel mit Köpfen gemacht und den in der Jugend der TSG Wieseck ausgebildeten Kevin Göbel vom Mitte-Verbandsligisten SSV Langenaubach für die linke Außenbahn verpflichtet