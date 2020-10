3 min

FSV Nanzenbach reaktiviert "alles, was laufen kann"

Fußball-B-Ligist FSV Nanzenbach leidet am Sonntag unter einer Personalnot, wie sie Peter Schukat in 39 Jahren als Trainer noch nicht erlebt hat. Der Aufsteiger wird "alles, was laufen kann" für das Heimspiel gegen den TuS Driedorf reaktivieren.