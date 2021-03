2 min

Für den Saisonabbruch: "Viele wollen jetzt einfach nur Klarheit"

Vereinsvertreter in weiteren Fußballkreisen haben inzwischen wie in Dillenburg für einen Abbruch der Saison votiert. Neu in Überblick: Büdingen, Rheingau-Taunus, Fulda, Marburg, Gelnhausen und Dieburg.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg