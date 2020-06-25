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Donnerstag, 25.06.2020 - 15:23
2 min

Für Sarah Henß fing die Fußballkarriere bei einem Glas Apfelwein an

Die Fußballerinnen des TSSV Schönbach spielen seit acht Jahren in der Liga. Sarah Henß ist von Anfang an dabei und erzält, wie es dazu kam.

Von Lena Brandenburger
Sarah Henß seit acht Jahren beim TSSV Schönbach. Foto: Björn Franz

Sarah Henß seit acht Jahren beim TSSV Schönbach. Foto: Björn Franz

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