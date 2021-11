3 min

Fußball-A-Liga: Ballersbach empfängt Zweiten

Das nächste Topspiel steht für den TSV an. Am Sonntag gastiert die SG Seelbach/Scheld beim Team von Michel Kiefler. Primus SG Dietzhölztal gibt seine Visitenkarte in Oberscheld ab.

Von Lena Brandenburger