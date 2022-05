2 min

Fußball-A-Liga: Merkenbach will "alles investieren"

Im Aufstiegskampf der Fußball-A-Liga will der FC Merkenbach dem Primus Dietzhölztal Paroli bieten. Bereits am Samstag kickt Seelbach/Scheld in Haigerseelbach.

Von Lena Brandenburgerund Christian Pomoja