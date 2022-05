Fußball-A-Liga: Seelbach/Scheld peilt Spitze an

Das Hinspiel gewannen Dominik Reinhardt (M.) und die SG Seelbach/Scheld durch späte Tore 2:0 gegen Merkenbach. Am Samstag ist der FC in Herbornseelbach zu Gast. Foto: Henrik Schneider

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - In der Fußball-A-Liga Dillenburg treffen die Teams der SG Seelbach/Scheld und des FC Merkenbach bereits am Samstag um 15.30 Uhr in Herbornseelbach aufeinander, während alle weiteren Begegnungen am Sonntag um 15 Uhr stattfinden.

"Wir freuen uns auf das Spiel am Samstag gegen den FC Merkenbach", sagt Tim Illner von der SG Seelbach/Scheld, die mit einem Heimsieg an die Tabellenspitze zurückkehren könnte. "Merkenbach ist immer ein unbequemer Gegner, und es war schon ein knappes Hinspiel (Anm.: 2:0 für die SG). Wir wollen die Partie gewinnen und das Meisterschaftsrennen weiterhin spannend halten. Wir möchten auch noch einmal den SSV Allendorf lobend erwähnen, der uns bei der Spielverlegung am letzten Wochenende ohne Probleme entgegenkam."

"Die Willensleistung und der Charakter des Teams waren letztes Wochenende beeindruckend", freut sich Helmut Betz von der SG Sinn/Hörbach. "Es ist für uns eine Riesensache, dass wir dieses Spiel (Anm.: 4:0 gegen Burg II) gewonnen haben. Das mussten wir uns erarbeiten, es war ein wichtiger, guter Heimsieg. Meine Spieler hatten diesmal die richtige Mentalität auf dem Platz. Es war eine sehr engagierte Leistung meiner Jungs. Wir haben das Spiel insgesamt kontrolliert und deshalb auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben noch fünf Spiele und schauen, wo uns der Weg hinführt - momentan können wir zufrieden sein." Seine Vorgabe im nächsten Heimspiel bleibt gleich: Daheim in Sinn gegen die SG Eschenburg II mit der gleichen engagierten Leistung die nächsten drei Punkte einfahren.

Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat der SV Oberscheld in Eisemroth verdient verloren. "Jetzt kommen mit der SG Aartal nicht nur super Jungs nach Oberscheld, sondern auch die stärkste Rückrundenmannschaft", weiß Oliver Krämer. "Aber wir werden auch gegen Aartal versuchen, unseren Weg weiterzugehen."

Der TSV Ballersbach hat nach drei Siegen in Folge am Mittwoch gegen Dietzhölztal 3:4 verloren. "Die Stimmung ist gut. Gut ist auch, dass sich am vergangenen Sonntag keiner verletzt hat, sodass der Kader gleich bleibt", sagt Coach Michel Kiefler. "Mit dem SV Eisemroth kommt eine Mannschaft, die in der Rückrunde groß aufspielt. Der Basti (Anm.: Henn) hat da schon einiges bewegt. Deshalb wird das ein echter Brocken, den es zu bespielen gilt. Ich hoffe, wir halten unsere Form und sehen ein gutes Fußballspiel."

Niederroßbachs "Mentalitätsmonster"

Bicken II ist nach der 1:2-Niederlage im Abstiegsduell gegen Haigerseelbach gefordert und benötigt bei der SG Roth/Simmersbach dringend drei Punkte, wenn der Klassenerhalt noch klappen soll. Gastgeber Roth/Simmersbach hat zuletzt beim 1:3 gegen Ballersbach die vierte Niederlage in Folge kassiert und will in Roth den Bock umstoßen.

"Meine Jungs beeindrucken mich jede Woche aufs Neue, wir haben trotz aller verletzungsbedingten Probleme von den letzten fünf Spielen nur eins verloren, obwohl wir eigentlich keine Körner mehr haben", teilt Christian Brück vom FC Niederroßbach mit. "Aber meine Jungs sind Mentalitätsmonster und wollen auch am Sonntag gegen den SSV Haigerseelbach was holen", betont Brück vor dem Duell mit dem SSV, der Mittwoch gegen Eisemroth 2:2 spielte.

Zwei Ligaschwergewichte treffen in Ewersbach aufeinander. Beide waren am Mittwoch noch im Einsatz. Während sich Dietzhölztal beim 4:3 in Ballersbach die Tabellenspitze zurückholte, verlor der SSV Allendorf im Kreispokal-Halbfinale spät 1:3 gegen den Gruppenligisten TSV Bicken.