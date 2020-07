4 min

Fußball-A-Ligist SSV Haigerseelbach hat sich neu aufgestellt

Der SSV Haigerseelbach geht im Jahr des 100-jährigen Bestehens nach der Trennung der SG Kalteiche wieder alleine auf Torejagd in der Fußball-A-Liga Dillenburg. Wie die Vorbereitung auf die kommende Runde läuft, welche Ziele Haigerseelbach in dieser Saison verfolgt und was sich auch infrastrukturell alles getan hat, verrät der SSV-Vorsitzende Marc Zimmermann im Gespräch.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg