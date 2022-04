3 min

Fußball am Mittwoch: Ein Viererpack, der es in sich hat

Ein Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsliga, ein Duell in der Abstiegsrunde der Kreisoberliga und zwei Pokal-Viertelfinalspiele - so sieht das Programm für Mittwoch aus.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg