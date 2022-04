Fußball-B-Liga: Aufstiegsanwärter im direkten Duell

Der FSV Nanzenbach und Trainer Steffen Becker haben am Wochenende in "beiderseitigem Einvernehmen freundschaftlich die Zusammenarbeit beendet", teilt Sprecher Hans Jörg Trust auf Anfrage mit. "Steffen wollte im Sommer eh aufhören. Wie man im Profifußball so schön sagt, wollten wir jetzt einen neuen Impuls setzen, um im Abstiegskampf das Ruder noch rumreißen zu können. Wir können uns aber alle in die Augen schauen. Leider konnte Steffen in dieser Runde nie auf die Aufstiegsmannschaft zurückgreifen, wegen Corona und Verletzungen fehlten immer fünf bis acht Spieler", ergänzt Trust. Bis Saisonende werden der Vorsitzende Björn Gössl und Christopher Klabunde die Nanzenbacher interimsmäßig trainieren. (csp)