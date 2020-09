3 min

Fußball-B-Liga: Die Tabellenführung wird wechseln

In der Fußball-B-Liga Dillenburg wird es zu einem Wechsel an der Tabellenspitze kommen, denn Liga-Primus TuSpo Beilstein II ist spielfrei. Heißeste Kandidaten sind die SG Ambach und der TuS Driedorf, die am Samstag um 15 Uhr in Gusternhain aufeinandertreffen, außerdem der FSV Manderbach, der allerdings zur selben Zeit beim SSV Dillenburg antreten muss.