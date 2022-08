2 min

Fußball: Bicken reist, Eschenburg hofft auf Heimvorteil

In der Fußball-Gruppenliga gastiert der TSV Bicken Samstag in Schröck, die SG Eschenburg empfängt Sonntag in Eibelshausen die SG Waldsolms.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg