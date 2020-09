4 min

Fußball-C-Liga, Gruppe 1: Nun steht der TSV Eibach vorn

So viel frischer Wind tut der Fußball-C-Liga Dillenburg, Gruppe 1, einfach einmal gut: Wer eine große und wer eine kleinere Nummer ist, wird in der Spielzeit 2020/2021 ganz neu definiert. Nach dem zweiten Spieltag steht der TSV Eibach auf Rang eins - ein ganz neues Gefühl für diesen Verein, der in den vergangenen Jahren eher um den letzten und um den vorletzten Tabellenrang spielte.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg