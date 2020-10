3 min

Fußball-C-Liga, Gruppe 1: TSV Eibach setzte sich mit 1:0 beim FC Erdbach durch

In der Fußball-C-Liga Dillenburg, Gruppe 1, haben die drei Top-Teams SSV Medenbach, FC Flammersbach und TSV Eibach Gegenwind gespürt. Sie setzten sich in Erdbach, in Breitscheid und in Frohnhausen relativ knapp durch.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg