Fußball: Die wesentlichen Argumente für und wider zusätzliche Aufsteiger sind benannt

Szene aus der Relegationsrunde 2017/18: Damals feierte der SSV Donsbach nach zwei Siegen über den FC Eintracht Haiger den Aufstieg. Am Ende der Saison 2019/20 hoffen beide Teams erneut auf ein "Happy Eend in der Nachspielzeit". Oder heißt es am Ende doch "angeschmiert"? Archivfoto: Sven Jessen