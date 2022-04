2 min

Fußball-Gruppenliga: Bicken will daheim nachlegen

Am Freitag sind Burg (in Emsdorf) und Eschenburg (in Schröck) in der Fußball-Gruppenliga gefordert. Nach dem Sieg am Mittwoch will Bicken Samstag wieder einen Dreier einfahren.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg