3 min

Fußball-Gruppenliga: Burg hat im Spitzenspiel keinen Druck

Der Dritte Biedenkopf will in der Gruppenliga ein "Signal an die Konkurrenz senden", wenn der Zweite SSC Burg zu Gast ist. Bicken reist nach Leusel, Eschenburg empfängt Braunfels.

Von csp/rma