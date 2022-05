3 min

Fußball-Gruppenliga: Eschenburg kann RSV distanzieren

Bereits am Samstag empfängt die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga den RSV Büblingshausen. Vor Auswärtsaufgaben stehen derweil Bicken und Burg am Sonntag.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg