Fußball-Gruppenliga startet am 4. September in die Saison

Die Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg will vom 4. September an wieder um Punkte spielen. Die gute Nachricht für alle ambitionierten Teams: Es bleibt wie bisher bei zwei Aufsteigern. Allerdings werden am Saisonende bis zu sechs Mannschaften den Gang zurück in die Kreisoberligen antreten müssen.

Von Marc Steinert