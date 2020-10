3 min

Fußball-Gruppenliga: Trainer Florian Kissel tritt beim TSV Bicken zurück

Am Dienstag ist Florian Kissel als Trainer des Fußball-Gruppenligisten TSV Bicken zurückgetreten. Am Mittwoch empfängt der TSV den RSV Büblingshausen. Ebenfalls am Mittwoch gastiert der SSC Burg beim VfL Biedenkopf, während die SG Eschenburg am Donnerstag zu den TSF Heuchelheim reist.