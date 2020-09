2 min

Fußball-Gruppenligist SSC Burg empfängt am Dienstag Aufsteiger Lang-Göns

Fußball-Gruppenligist hat in seinen englischen Wochen bisher keine Punkte gelassen. An die bisherigen fünf Pflichtspielsiege in Kreispokal und Liga soll sich am Dienstag um 19.30 Uhr im Rehbergstadion der sechste anschließen. Zu Gast wird Aufsteiger TSV Lang-Göns sein, der am Sonntag 1:1 bei Mitaufsteiger SG Eschenburg spielte.