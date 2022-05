3 min

Fußball: Guntersdorf setzt sich in Wissenbach 5:2 durch

Beilstein beendet die Saison in der Fußball-Kreisoberliga mit einem 1:1 in Werdorf. In der B-Liga setzte sich Guntersdorf auswärts durch. Acht Tore fielen in einer C-Liga-Partie.

Von csp/fbs