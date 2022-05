Fußball: Klassenleiter räumt Abstiegsirritationen aus

Jubeln (v.l.) Kristopher Benedikt Ulm, Osman Demirel und Benedikt Heinz von der SG Reiskirchen/Niederwetz am Wochenende in Sechshelden wieder so, wie am vergangenen Sonntag beim 6:0 über Langenaubach, haben sie im Abstiegskampf der Kreisoberliga zumindest der direkte Vergleich mit dem SSV für sich entschieden und kommen dem Klassenerhalt ein gutes Stück näher. Foto: Christian Halling