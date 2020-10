6 min

Fußball-Kreisoberliga: Dill-Teams bringen Punkte mit

In der Fußball-Kreisoberliga West hat die SG Ehringshausen/Dillheim einen verdienten 5:1-Sieg bei der SG Oberbiel gefeiert. Super Stimmung herrschte außerdem beim SSV Frohnhausen nach dem Auswärts-3:1 bei in Oberwetz sowie in Breitscheid nach dem 1:1 bei Spitzenreiter TuS Naunheim. Je ein Remis brachten außerdem der SSV Sechshelden und der TuSpo Beilstein aus dem Fußballkreis Wetzlar mit.

Von Fabio Schmidt