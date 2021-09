4 min

Fußball-Kreisoberliga: Kampflos weiter auf Platz eins

Ohne etwas dafür tun zu müssen, hat der Tuspo Beilstein die Tabellenführung verteidigt. Der Negativlauf des TuS Naunheim hält indes an. So lief der Spieltag in der Übersicht.

Von Fabio Schmidtund Timo König