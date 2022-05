2 min

Fußball-Kreisoberliga: Sechshelden im Fernduell um den Klassenerhalt

Zum Rundenende der Fußball-Kreisoberliga steigt in der Aufstiegsrunde ein "Finale" um den Titel. In der Abstiegsrunde will Sechshelden den Vorteil nutzen, um die Klasse zu halten.

Von csp/fbs