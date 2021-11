Fußball-Kreispokal: Bernwinkler trifft in der Verlängerung

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Der SSV Medenbach und die SG Eschenburg haben am Mittwochabend das Viertelfinale des Dillenburger Fußball-Kreispokals erreicht. Medenbach setzte sich in Fellerdilln beim FC Niederroßbach in der Verlängerung 4:3 durch, Eschenburg behielt beim FSV Manderbach 4:0 die Oberhand.

Während der SSV Haigerseelbach sein Achtelfinalspiel gegen den SSC Burg bereits vergangene Woche aus Personalmangel absagte, musste eine Partie kurzfristig abgesetzt werden. Wegen eines Coronafalls beim SSV Allendorf wurde das Spiel gegen den SSV Frohnhausen auf das kommende Jahr verschoben.

FC Niederroßbach - SSV Medenbach 3:4 (0:2, 3:3) n. Verl.: "Unsere erste Halbzeit war schlecht, danach haben wir aber alles gegeben, um es wieder gutzumachen. Wenn man dann gegen einen Kreisoberligisten immer wieder einen Rückstand ausgleicht, ist das eine Mega-Leistung, auf die wir stolz sein können", berichtete Julia Mittler vom A-Ligisten FC Niederroßbach. In Fellerdilln sorgten Niklas Discher (24.) und Yannik Schmittner (35.) für die Medenbacher 2:0-Halbzeitführung. Spätestens nach Wiederanpfiff sahen die 50 Zuschauer aber ein Spiel auf Augenhöhe. Nik Krumm (59.) und Ben Reumerman (65.) glichen für den FC in Durchgang zwei aus, bevor Sebastian Lotter (79.) den SSV 3:2 in Front brachte. Doch auch darauf hatte Niederroßbach eine Antwort: Krumm (86.) sorgte mit seinem 3:3 für die Verlängerung, in der Marcel Bernwinkler (117.) zum späten Medenbacher 4:3-Siegtorschützen avancierte.

FSV Manderbach - SG Eschenburg 0:4 (0:1): "Manderbach hat erstaunlich gut dagegenhalten können. Eschenburg war aber schon überlegen. Trotzdem hatten wir in der ersten und zweiten Halbzeit je zwei gute Chancen, am Ende hat auch die Kondition eine Rolle gespielt", berichtete der Sprecher des B-Ligisten, Franz Blöcher. Vor 30 Zuschauern brachte Lukas Gläser (40.) Eschenburg in Hälfte eins in Front. Nach Wiederanpfiff scheiterte der Manderbacher Lukas Schmeiduch mit einem Lattenkopfball, ehe Niklas Kraus (58.) Eschenburgs 2:0 erzielte. Jonathan Herbert (65.) verpasste den Anschlusstreffer, danach zog der Gruppenligist durch Collin Herzog (79.) und Tim Klingelhöfer (86.) davon und ins Viertelfinale. "Es war ein toller Pokalfight, wir haben nie aufgesteckt", sagte FSV-Trainer Matthias Daum.