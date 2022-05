3 min

Fußball-Kreispokal: Bicken zieht clever ins Endspiel ein

Lange war die Partie in Allendorf auf Augenhöhe, letztlich setzte sich der Gruppenligist Bicken beim A-Ligisten 3:1 durch. In der A-Liga siegte Dietzhölztal in Ballersbach 4:3.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg