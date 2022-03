2 min

Fußball-Kreispokal: SSV Allendorf wirft den SSV Frohnhausen raus

Spannende Sache auf dem Kunstrasenplatz in Langenaubach: Der SSV Allendorf beseitigte gegen Frohnhausen in der Nachspielzeit letzte Zweifel am Erreichen des Viertelfinales.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg