Fußball-Kreispokal: SSV Dillenburg, Bicken, Burg und Eschenburg erreichen das Halbfinale

Im Fußball-Kreispokal-Wettbewerb der Saison 2019/2020 kann am Mittwoch das Halbfinale gespielt werden. Nachdem die Viertelfinalpaarungen am Samstag und am Sonntag ausgetragen worden sind, lauten die Begegnungen für die Vorschlussrunde SSV Dillenburg - SSC Burg (18 Uhr) und TSV Bicken - SG Eschenburg (18.30 Uhr).

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg