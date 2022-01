Fußball: Modell Bernhardt lässt einige Wünsche offen

Flexibilisierung des Spielbetriebs: Der Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung im Hessischen Fußball-Verband (HFV) hat im Februar 2018 beschlossen, den Spielbetrieb bei Männern und Frauen zu flexibilisieren. Statt mit elf gegen elf Akteuren darf in Ausnahmefällen oder regulär mit neun gegen neun oder (für reine Reserverunden mit sieben gegen sieben) Akteuren gespielt werden. Die Spieldauer wird verkürzt, die Spielflächen werden verkleinert, es wird auf kleinere Tore gespielt, und Strafstöße werden aus neun Metern Entfernung geschossen - so die Theorie. Auf diese Weise soll personalschwachen Mannschaften ermöglicht werden, im Spielbetrieb zu bleiben, denn vielleicht ist der Personalmangel in der Saison darauf ja schon wieder behoben. Im Spiel neun gegen neun gibt es zwei Modelle: das Norweger Modell und das Modell Bernhardt.

Das Norweger-Modell: Nach diesem Modell darf nur in reinen Reserverunden oder in der tiefsten Klasse im Fußballkreis gespielt werden, denn ein Erodieren der Mannschaftsstärke von elf auf neun Spieler auch in höheren Ligen ist nicht im Sinne des Fußballs und ist von Verbandsseite aus nicht gewünscht. Die Voraussetzungen für das Spielen im Norweger-Modell: Eine Mannschaft, die ihre Begegnungen in einer Elfer-Liga nur zu neunt austragen will, muss dies vor Rundenbeginn anmelden. Ein Gegner, der die Saison regulär mit elf gegen elf spielt, kann sich dann vom ersten Spieltag an darauf einstellen, diese Begegnung mit neun Mann zu absolvieren. Ein Aufstieg ist für Neunerteams nicht vorgesehen. Eine Neunermannschaft kann zur neuen Saison aber wieder ins Elf-gegen-elf wechseln oder für die tiefste Elferspielklasse melden. Bei den Frauen wird in der B-Liga als tiefster Liga in der Region Gießen/Marburg seit einigen Jahren regulär im Neun-gegen-neun gespielt; bei einem Wechsel in die nächsthöhere Kreisoberliga muss bei den Frauen elf gegen elf gespielt werden.

Das Modell Bernhardt: Auch dieses Modell sieht ein Neun-gegen-neun vor. Neun gegen neun soll nur im Ausnahmefall gespielt werden (wobei die Möglichkeit zum permanenten Antreten in reduzierter Mannschaftsstärke besteht). Das Modell Bernhardt darf nur in der tiefsten Liga eines Fußballkreises angeboten werden und nur dann, wenn es im Kreis keine Spielklasse außer Konkurrenz mehr gibt. Das Spielen im Neun-gegen-neun muss zwei Tage vor dem Spieltermin beim Klassenleiter angemeldet und genehmigt werden. Der Gegner darf nicht ablehnen. Auf- und Abstieg bleiben unberührt. Die beantragende Mannschaft darf in der beantragten Begegnung höchstens elf Spieler auf den Spielberichtsbogen nehmen. Das Team, das im Elf-gegen-elf gespielt hätte, darf zwölf Mann in den Kader nehmen, bekommt also eine Wechselmöglichkeit mehr. (jes)