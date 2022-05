2 min

Fußball: Oberscheld knöpft Dietzhölztal Remis ab

Die SG Dietzhölztal verpasst durch das 0:0 in Oberscheld den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-A-Liga. In der B-Liga landet der TuS Driedorf einen Arbeitssieg in Donsbach.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg