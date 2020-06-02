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Dienstag, 02.06.2020 - 20:04
4 min

Fußball-Relegationsteilnehmer auf Kreisebene fordern ebenfalls den Aufstieg

Nach dem Hessenligisten KSV Hessen Kassel fordern nun auch der VfL Fellerdilln und der FC Eintracht Haiger den Aufstieg für Fußballmannschaften, die an einer Relegationsrunde teilgenommen hätten. Etwas weniger offensiv agieren der SSV Donsbach und der FC Merkenbach.

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
Was tun? Fellerdillner Kim Dylus hätte in der momentan verfahreren Situation sicherlich einen ganz pragmatischen Vorschlag: Seine Mannschaft einfach aufsteigen zu lassen. Archivfoto: Henrik Schneider

Was tun? Fellerdillner Kim Dylus hätte in der momentan verfahreren Situation sicherlich einen ganz pragmatischen Vorschlag: Seine Mannschaft einfach aufsteigen zu lassen. Archivfoto: Henrik Schneider

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