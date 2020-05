Fußball-Schiedsrichter tagen per Videokonferenz

Sebastian Müller, Lehrwart im Kreisschiedsrichterausschuss Dillenburg. Foto: Joachim Spahn

DillenburgIn der 100-jährigen Geschichte der Schiedsrichtervereinigung Dillenburg wird es am Sonntag um 17 Uhr erstmals ein virtuelles Treffen per Video- oder Audiokonferenz geben. Sebastian Müller, Lehrwart im Kreisschiedsrichterausschuss Dillenburg, erläutert im Interview die Hintergründe und wie die Sache technisch funktioniert.

Herr Müller, wie kam es zur Idee, ein Treffen der Fußballschiedsrichter erstmals als Video- oder Audiokonferenz stattfinden zu lassen?

Die letzte Monatspflichtsitzung hat Anfang März im Vereinsheim des FC Hörbach stattgefunden. Danach waren solche Treffen mit ungefähr 100 Teilnehmern wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise nicht mehr möglich. Inzwischen hat der Hessische Fußballverband von einem Anbieter die Möglichkeit bekommen, solche Video- oder Audiokonferenzen gegen ein geringes Entgelt ausrichten zu lassen. Die Verträge sind geschlossen, und es gab auch schon Testläufe auf Verbandsebene. Am Sonntag probieren wir die Sache erstmals mit interessierten Schiedsrichtern aus dem Fußballkreis Dillenburg aus.

Was ist an technischer Ausrüstung nötig, um überhaupt teilnehmen zu können?

Die Teilnehmer benötigen einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet. Sogar mit einem Telefon ist eine Teilnahme möglich; derjenige kann dann aber nur sprechen oder zuhören, sieht aber kein Bild. Die Schiedsrichter haben vorab einen Pincode zugeschickt bekommen, mit dem sie sich anmelden können.

Was gibt es denn so Wichtiges zu besprechen, dass die mehr als 100 Schiedsrichter im Fußballkreis, unter ihnen doch recht viele ältere, zu einer Videokonferenz gebeten werden?

Am Sonntag geht es in erster Linie darum, einmal auszuprobieren, wie und ob die Sache technisch funktioniert. Deswegen ist die Teilnahme anders als bei den Monatspflichtsitzungen freiwillig. Wer Zeit und Lust hat, ist dabei. Ich nehme an, dass vor allem die jüngeren Schiedsrichter mitmachen werden. Vor allem geht es aber darum, unseren Referees mal wieder etwas anzubieten und sie bei Laune zu halten. Viele haben sich nun mehr als zwei Monate lang nicht mehr gesehen. Inhaltlich kann es nicht schaden, ein wenig an der Regelfestigkeit zu arbeiten. Eventuell können wir auch auf das Thema Saisonabbruch eingehen, falls er HFV am Samstag eine solche Entscheidung treffen sollte. Die Veranstaltung soll ungefähr 45 Minuten dauern. Bis zum Beginn des Bundesliga-Spiels zwischen Union Berlin und Bayern München um 18 Uhr wollen wir mit der Konferenz fertig sein.

Sollte sich die neue technische Möglichkeit der Videokonferenz etablieren, welche weiteren Einsatzmöglichkeiten wären aus Sicht der Schiedsrichtervereinigung denkbar und sinnvoll?

Als Lehrwart kann mir vorstellen, solche Konferenzen zielgruppenorientiert einzusetzen. Beispielsweise könnte es per Videokonferenz ein Themenangebot speziell für junge Schiedsrichter, speziell für Schiedsrichter aus einer bestimmten Spielklasse oder speziell für ältere Referees geben. Mir ist allerdings klar, dass die älteren Schiedsrichter eher den persönlichen Kontakt bevorzugen. Das Gesellige nach einer Lehrveranstaltung oder nach einer Pflichtsitzung ist vielen von ihnen sehr wichtig.

