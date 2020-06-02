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Dienstag, 02.06.2020 - 20:04
3 min

Fußball: Sportrechtler Turgay Schmidt beklagt Mängel bei der Befragung der Vereine und spricht sich für zusätzliche Aufsteiger aus

Der Gießener Rechtsanwalt Turgay Schmidt beklagt Mängel bei der Befragung der Vereine, wie mit der Saison 2019/2020 umgegangen werden soll, durch den Hessischen Fußball-Verband (HFV). Diese Befragung bildet die Basis für die Entscheidung, die der Verbandstag am 20. Juni treffen soll. Vor allem seien der Umgang mit den Teilnahmeberechtigten an Aufstiegs- und Relegationsrunden sowie die Wertungsoptionen ausgeblendet worden.

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