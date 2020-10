2 min

Fußball-Verbandsliga: Langenaubach gastiert in Michelbach

Der SSV Langenaubach gastiert am Samstag in der Fußball-Verbandsliga beim TSV Michelbach, der zuletzt wegen eines Corona-Verdachtsfalls am Mittwoch sein Spiel absagen mussten. Am Sonntag empfängt der TSV Steinbach II den neuen Spitzenreiter FV Breidenbach.

Von csp/rma