Fußball-Verbandsliga: TSV Steinbach II will Verfolger FC Ederbergland abschütteln

Erster gegen Zweiter in der Fußball-Verbandsliga Mitte: "Das ist es doch, worauf du als Fußballer hin fieberst", sagt Steinbachs Trainer Maik Six vor dem Match am Samstag.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg