Fußball-Verbandsliga: Zuviel Zufriedenheit ist noch nicht gefragt

In der Fußball-Verbandsliga Mitte dürfen sich der SSV Langenaubach und der TSV Steinbach II nicht lange auf ihrem Lorbeer ausruhen. Langenaubach empfängt am Samstag den FC Ederbergland. Steinbach reist am Sonntag zum Spitzenreiter VfB Marburg.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg