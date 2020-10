1 min

Fußball-Verbandsligist Langenaubach reist nach Marburg

In der Fußball-Verbandsliga Mitte wird am Sonntag zweimal gespielt: Um 15 Uhr empfängt der TSV Steinbach II in Rodenbach den SV Bauerbach, und um 15.30 Uhr tritt der SSV Langenaubach bei den Sportfreunden/Blau-Gelb Marburg an.