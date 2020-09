1 min

Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II empfängt gefährlichen FC Cleeberg

Während der SSV Langenaubach in der Fußball-Verbandsliga spielfrei ist, empfängt der TSV Steinbach II am Sonntag um 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Rodenbach den FC Cleeberg.