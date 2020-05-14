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Donnerstag, 14.05.2020 - 18:08
3 min

Fußballerin Gundrun Winkler: In Donsbach gelernt, in Siegen groß herausgekommen

Sie ist die Grande Dame bei den Sportfreunden Siegen. Die Rede ist von Gudrun "Emmi" Winkler, die im Weltmeisterjahr 1954 in Haiger geboren ist und einst beim SSV Donsbach, dem Nachbardorf hinter dem Kornberg, das Fußballspielen erlernte. Mit den Sportfreunden wurde sie sechs Mal Deutscher Meister. Als Abteilungsleiterin der Fachschaft Frauenfußball ist die 66-Jährige auch heute noch täglich "am Ball".

Von Host Bach
Gudrun "Emmi" Winkler findet im Training der SFS-Fußballerinnen immer wieder ein herzliches Wort für die Spielerinnen der heutigen Generation. Foto: Host Bach

Gudrun "Emmi" Winkler findet im Training der SFS-Fußballerinnen immer wieder ein herzliches Wort für die Spielerinnen der heutigen Generation. Foto: Host Bach

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Fotos
Gudrun "Emmi" Winkler findet im Training der SFS-Fußballerinnen immer wieder ein herzliches Wort für die Spielerinnen der heutigen Generation. Foto: Host Bach

Gudrun "Emmi" Winkler findet im Training der SFS-Fußballerinnen immer wieder ein herzliches Wort für die Spielerinnen der heutigen Generation. Foto: Host Bach

Gudrun "Emmi" Winkler am Ball: Ein kleines Dribbling im Training ist auch im Alter von 66 Jahren noch drin. Foto: Horst Bach.

Gudrun "Emmi" Winkler am Ball: Ein kleines Dribbling im Training ist auch im Alter von 66 Jahren noch drin. Foto: Horst Bach.

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