Fußballerin Gundrun Winkler: In Donsbach gelernt, in Siegen groß herausgekommen

Gudrun "Emmi" Winkler findet im Training der SFS-Fußballerinnen immer wieder ein herzliches Wort für die Spielerinnen der heutigen Generation. Foto: Host Bach
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