Dienstag,
21.07.2020 - 16:39
2 min
Fußballerin Kira Schmidt absolviert beim "Ladies Run Germany" 5000 Meter in 19 Minuten
Starke Leistung: Fußballerin Kira Schmidt vom TSSV Schönbach geht beim "Ladies Run Germany" über 5000 Meter ans persönliche Limit. Sie ist mit ihren 19 Minuten zweitschnellste Starterin in Deutschland.
Kira Schmidt (TSSV Schönbach) mit der Statistik zu ihrem "Wahnsinnslauf" über 5000 Meter beim "Ladies Run Germany". Screenshot: Lena Brandenburger
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