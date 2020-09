Fußballerinnen der SG Eschenburg und des TSV Fleisbach gelten in der Kreisoberliga als Titelanwärter

Am vergangenen Freitag sicherte sich Sofie Hartmann (Mitte), eingerahmt von Kreisfußballwart Martin Seidel (l.) und Kreisfrauenfußballreferentin Marisoll Thielmann, den Kreispokalsieg für 2019/2020. Am Ende der Runde 2020/2021 soll nach Möglichkeit auch in der Liga der Deckel draufgemacht werden. Foto: Lorenz Pietzsch