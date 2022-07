3 min

Fußballkreis Dillenburg: A-, B- und C-Ligisten planen die Saison

Im Fußballkreis Dillenburg kündigen die Klassenversammlungen in Oberscheld (Mi.) und Sechshelden (Do.) den Beginn der Punktspiele an. In einigen Ligen hat sich viel getan.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg