Fußballkreis Dillenburg: Absagen und neue Termine

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Für das Fußball-Wochenende ist es mit Stand Freitagmittag in den Kreisligen zu einigen Änderungen der Anstoßzeit bzw. zu Spielabsagen gekommen. Betroffen sind folgende Partien, B-Liga: SG Hammerweiher - SV Herborn 3:0 kampflos, SG Obere Dill - SSV Guntersdorf (vorgezogen auf Sa., 15.30 Uhr, in Offdilln), Fellerdilln/Niederroßbach II - SG Ambach (verlegt auf So., 15 Uhr, in Niederroßbach); C-Liga, Gruppe 1: SSV Medenbach II - SG Donsbach/Haiger II 3:0 kampflos; C-Liga, Gruppe 2: SG Sinn/Hörbach II - SG Roth/Simmersbach II 3:0 kampflos, SG Dietzhölztal II - SV Eisemroth II 0:0 kampflos.