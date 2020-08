5 min

Fußballkreis Dillenburg: Ligen starten am 4. September

In Fußballkreis Dillenburg werden die ersten Kreisliga-Teams am 4. September in die Runde 2020/2021 starten. Für den Freitagabend sind drei Partien vorgesehen: In der C-Liga, Gruppe 2, startet um 18.30 Uhr der SSV Haigerseelbach II gegen den SV Eisemroth II in die Saison. Um 19 Uhr folgt in der A-Liga der FC Niederroßbach gegen den SSV Donsbach, und mit der Anstoßzeit 21 Uhr sorgen der SSV Haigerseelbach und der SV Eisemroth fast schon für Champions-League-Flair.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg