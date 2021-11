3 min

Gruppenliga: Bicken trifft auf Braunfels und alte Bekannte

Der SSC Burg will daheim gegen Wettenberg seine Serie in der Fußball-Gruppenliga fortsetzen. Die SG Eschenburg (in Emsdorf) und der TSV Bicken (in Braunfels) müssen auswärts ran.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg