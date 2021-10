3 min

Gruppenliga: Eschenburg schaltet für Bicken das Flutlicht an

Die Gruppenliga-Vorschau: Am Freitagabend duellieren sich die SG Eschenburg und der TSV Bicken in Eibelshausen. Der SSC Burg wiederum absolviert vier Spiele in nur elf Tagen.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg