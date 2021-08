3 min

Gruppenliga: Eschenburg und Bicken freuen sich auf Heimpremieren

In der Fußball-Gruppenliga stehen die SG Eschenburg und der TSV Bicken am Sonntag vor ihren ersten Heimspielen. Schon am Samstag kommt es zum Schlager SG Waldsolms - SSC Burg.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg