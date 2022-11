3 min

Gruppenliga: Eschenburg will Serie gegen "KOA" fortsetzen

Am Freitag ist die SG in der Fußball-Gruppenliga in Eibelshausen Gastgeber von Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen. Bickens Benjamin Bender kehrt mit dem TSV nach Braunfels zurück.

Von Redaktion